Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной России Онопко: матчи с Киргизией и Боснией? Всё по плану

Тренер сборной России Онопко: матчи с Киргизией и Боснией? Всё по плану
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко высказался о предстоящей встрече национальной сборной с командой Киргизии.

«Матчи с Киргизией и Боснией? Всё по плану», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи. Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Игрока сборной России перепутали с журналистом:

Новость по теме
Круговой прокомментировал свой вызов в сборную России вместо Дивеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022