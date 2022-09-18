Тренер сборной России Онопко: матчи с Киргизией и Боснией? Всё по плану

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко высказался о предстоящей встрече национальной сборной с командой Киргизии.

«Матчи с Киргизией и Боснией? Всё по плану», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи. Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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