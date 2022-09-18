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«Фатих Карагюмрюк» сыграл вничью с «Истанбулом», Оздоев был в старте шестой матч подряд

«Фатих Карагюмрюк» сыграл вничью с «Истанбулом», Оздоев был в старте шестой матч подряд
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Сегодня, 18 сентября, в 7-м туре турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Истанбул Башакшехир» принимал клуб российского полузащитника Магомеда Оздоева «Фатих Карагюмрюк». Встреча прошла на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле и завершилась нулевой ничьей.

В самой концовке матча у каждой из команд произошло по удалению. На третьей компенсированной минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Истанбула» Махмут Текдемир, а на пятой, получив второе предупреждение, поле покинул узбекский хавбек «Фатих Карагюмрюк» Отабек Шукуров.

Магомед Оздоев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 86-й минуте. На 56-й минуте полузащитник получил жёлтую карточку. По данным портала Whoscored, Оздоев не нанёс ни одного удара по воротам соперника, выполнил 41 касание мяча, а точность его передач составила 78,1%.

В составе «Истанбул Башакшехир» в матче принимал участие финалист чемпионата мира — 2014 в составе сборной Аргентины Лукас Билья, а в запасе этой же команды был победитель того турнира в составе Германии, Месут Озил.

«Фатих Карагюмрюк» провёл шесть матчей в чемпионате Турции и набрал шесть очков (13-е место). В Суперлиге 19 команд, поэтому количество сыгранных командами матчей не всегда соответствует нумерации туров.

Турция - Суперлига. 7-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Окончен
0 : 0
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Удаления: Текдемир – 90+3' / Шукуров – 90+5'
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