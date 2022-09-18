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«Бетис» в большинстве одержал волевую победу над «Жироной» благодаря дублю Иглесиаса

«Бетис» в большинстве одержал волевую победу над «Жироной» благодаря дублю Иглесиаса
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Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье проходил матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу. Местный «Бетис» играл с «Жироной». Финальный свисток Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли гости: на седьмой минуте Мигель Гутьеррес нашёл пасом в штрафной соперника Арнау Мартинеса, который хладнокровно переиграл Руя Силву.

Гол Мартинеса. Видеоролик:

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На 15-й минуте «Бетис» получил право на пенальти, который реализовал Борха Иглесиас.

Гол Иглесиаса с пенальти. Видеоролик:

На 22-й минуте «Жирона» осталась в меньшинстве: прямую красную карточку за грубый фол получил Мичел.

На 71-й минуте Иглесиас принёс «Бетису» победу: форвард воспользовался грубой ошибкой соперника и реализовал выход один на один.

Дубль Иглесиаса. Видеоролик:

«Бетис» набрал 15 очков и сравнялся по очкам с мадридским «Реалом», идущим вторым в турнирной таблице. Однако у «сливочных» есть матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям. «Жирона» с семью очками идёт 11-й.

Испания - Примера. 6-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Мартинес – 7'   1:1 Иглесиас – 15' (пен)   2:1 Иглесиас – 71'
Удаления: нет / Michel – 21'
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