«Бетис» в большинстве одержал волевую победу над «Жироной» благодаря дублю Иглесиаса

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье проходил матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу. Местный «Бетис» играл с «Жироной». Финальный свисток Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
Счёт в матче открыли гости: на седьмой минуте Мигель Гутьеррес нашёл пасом в штрафной соперника Арнау Мартинеса, который хладнокровно переиграл Руя Силву.
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На 15-й минуте «Бетис» получил право на пенальти, который реализовал Борха Иглесиас.
Гол Иглесиаса с пенальти. Видеоролик:
На 22-й минуте «Жирона» осталась в меньшинстве: прямую красную карточку за грубый фол получил Мичел.
На 71-й минуте Иглесиас принёс «Бетису» победу: форвард воспользовался грубой ошибкой соперника и реализовал выход один на один.
«Бетис» набрал 15 очков и сравнялся по очкам с мадридским «Реалом», идущим вторым в турнирной таблице. Однако у «сливочных» есть матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям. «Жирона» с семью очками идёт 11-й.
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