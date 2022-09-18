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Умяров: слова Барриоса про чемпионство «Зенита»? 10-й тур, какое чемпионство?

Умяров: слова Барриоса про чемпионство «Зенита»? 10-й тур, какое чемпионство?
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слова хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса о том, что сине-бело-голубых уже можно назвать чемпионами России этого сезона.

«Слова Барриоса про чемпионство «Зенита»? Как реагировать на чужие слова? Ребят, 10-й тур, какое чемпионство? Надо говорить об игре команды», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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