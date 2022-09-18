Наиль Умяров: меня критиковали болельщики «Спартака»? Не переживал — не было времени

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос, как относится к критике в свой адрес.

«Меня критиковали болельщики «Спартака»? Не переживал. Не было времени переживать, потому что игры каждые три-четыре дня. Тренировки и игры только спасали», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.