Соболев: мне плевать, что пишут про моё поведение. На поле я такой, какой есть

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал своё поведение на игровом поле.
«Я веду себя на поле как босс? Я не хочу показывать, кто хозяин. Просто я такой человек. Мне плевать, что кто-то пишет, что я себя неправильно веду. Я на поле такой, какой я есть. Все за полем знают меня как хорошего и доброго парня, который и мухи не обидит. Не стоит сравнивать меня на поле и за пределами. Я не буду меняться ни для кого», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0, гол забил Александр Соболев.
- 18 сентября 2022
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