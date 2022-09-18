Джикия: желание уехать в Европу? В отпуск? Не планирую ехать в другой чемпионат
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, хотелось бы ли ему поиграть в Европе.
«Нет ли желания уехать в Европу? Зачем? В отпуск?
По поводу Захаряна я уже отвечал на вопрос, он слишком молод, у него вся карьера впереди. Если он уедет, буду только рад за него.
Поздно ли уже мне? Не то что поздно, но я не планирую уезжать. Готов ли играть здесь до конца? Почему бы и нет! Пока колено не сотрётся, будем играть.
Два года назад говорил, что хотелось в Европу, что изменилось? Это было очень давно, не припомню такого ответа», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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