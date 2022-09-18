Джикия: желание уехать в Европу? В отпуск? Не планирую ехать в другой чемпионат

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, хотелось бы ли ему поиграть в Европе.

«Нет ли желания уехать в Европу? Зачем? В отпуск?



По поводу Захаряна я уже отвечал на вопрос, он слишком молод, у него вся карьера впереди. Если он уедет, буду только рад за него.



Поздно ли уже мне? Не то что поздно, но я не планирую уезжать. Готов ли играть здесь до конца? Почему бы и нет! Пока колено не сотрётся, будем играть.



Два года назад говорил, что хотелось в Европу, что изменилось? Это было очень давно, не припомню такого ответа», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.