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Джикия: без понятия, сыграем ли с Боснией. Я даже не знаю, сыграем ли с Киргизией

Джикия: без понятия, сыграем ли с Боснией. Я даже не знаю, сыграем ли с Киргизией
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы о планируемых товарищеских матчах с участием российской национальной команды.

«Тест, в котором Карпин проверяет жир? Не боюсь. Всё в норме, нет ли лишнего? Завтра посмотрим.

Баринов сказал, что с Боснией перекроют кислород и не дадут сыграть? Завтра поговорю с ним обязательно на эту тему. Сыграем ли? Вообще без понятия. Я даже не знаю, будет ли сейчас игра, а вы говорите, что будет в ноябре. Вообще без понятия. Их заявления не читал, давно не читаю разные заявления», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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