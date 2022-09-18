Томас Цорн заявил, что в «Локомотиве» довольны Иваном Игнатьевым

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн поделился впечатлениями от игры нападающего команды Ивана Игнатьева, выступающего за железнодорожников на правах аренды.

«Мы довольны Ваней. Вопросов к нему не имею. Да, у него в контракте есть опция продления. Готовы ли мы её активировать? Решение примем ближе к следующему лету. Опция действует до конца сезона. Но пока, как он себя показывает, мы им довольны», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.