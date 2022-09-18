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«ПСЖ» минимально обыграл «Лион» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1

«ПСЖ» минимально обыграл «Лион» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1
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Сегодня, 18 сентября, состоялся центральный матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором парижский «ПСЖ» сыграл на выезде с «Лионом». Встреча проходила на стадионе «Групама» в Лионе. Стартовый свисток арбитра Франсуа Летексье прозвучал в 21:45 мск.

«ПСЖ» вышел вперёд уже в дебюте встречи. На пятой минуте матча отличился аргентинский нападающий Лионель Месси после передачи бразильца Неймара. Всё остальное время матча команды забить друг другу не смогли. Оба клуба нанесли примерно схожее количество ударов по воротам (у парижан 14, у хозяева — 12) при владении мячом в пользу гостей — 66% против 34%. Несмотря на попытки, «Лион» отыграться так и не смог, а подопечные Кристофа Галтье спокойно довели дело до победы — 1:0.

После этой встречи «ПСЖ» набрал 22 очка по итогам восьми встреч и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. «Лион» с 13 очками остался на шестой строчке.

Франция - Лига 1. 8-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Месси – 5'
Комментарии
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