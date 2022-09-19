Бывший тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Ювентус»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера является одним из претендентов на должность наставника туринского «Ювентуса», информирует журналист Антонелло Анджелини в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, «Ювентус» рассматривает две тренерские кандидатуры. Помимо Карреры, «зебрам» также интересен уругвайский специалист Паоло Монтеро.
Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017. После «Спартака» итальянец работал в «Бари» и греческом АЕКе, но там успеха добиться не сумел.
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