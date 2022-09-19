Глушенков чаще всех бьёт по воротам в РПЛ, Промес и Малком — в пятёрке

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков за 10 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) чаще всех наносил удары по воротам. Таких у 23-летнего футболиста накопилось 48. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

В тройку лучших по этому показателю входят форвард «Спартака» Квинси Промес (42) и нападающий «Урала» Эрик Бикфалви (37). В пятёрку также попали Малком («Зенит», 35) и Хорхе Карраскаль (ЦСКА, 33).

В 10 матчах РПЛ Максим Глушенков стал автором четырёх голов, а также отдал три результативные передачи своим одноклубникам. Соглашение между нападающим и «Крыльями Советов» истекает в 2025 году.



3 октября у Глушенкова будет возможность увеличить количество своих ударов в матче с «Краснодаром».