Матвей Сафонов — лучший вратарь РПЛ в сезоне по предотвращённым голам

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов занимает первое место в рейтинге «предотвращённые удары» среди всех голкиперов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) после 10 туров. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
23-летний вратарь в среднем предотвращает за матч чемпионата России 4,7 гола. Следом идёт Иван Ломаев из «Крыльев Советов» — 3,1. Замыкает тройку голкипер «Зенита» Михаил Кержаков — 2,4. В пятёрку лучших также вошли Сергей Песьяков («Ростов»; 2,3) и Даниил Худяков («Локомотив»; 2,3). Отмечается, что рейтинг составлен без учёта автоголов.
Сейчас чемпионат России приостановлен на международную паузу. 11-й тур начнётся 11 октября, но за несколько дней до него команды проведут матчи Фонбет Кубка России.
Гурцкая рассказал об интересе из Европы к Сперцяну и Сафонову. Видеоролик:
- 19 сентября 2022
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:40
-
09:40
-
09:36
-
09:28
-
09:25
-
09:17
-
09:05
-
08:53
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:18
-
08:05
-
08:00
-
07:55
-
07:43
-
07:21
-
07:15
-
07:10
-
07:00
-
06:57
-
06:38
-
06:35
-
06:20
-
06:14
-
06:02
-
05:56