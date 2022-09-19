Матвей Сафонов — лучший вратарь РПЛ в сезоне по предотвращённым голам

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов занимает первое место в рейтинге «предотвращённые удары» среди всех голкиперов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) после 10 туров. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

23-летний вратарь в среднем предотвращает за матч чемпионата России 4,7 гола. Следом идёт Иван Ломаев из «Крыльев Советов» — 3,1. Замыкает тройку голкипер «Зенита» Михаил Кержаков — 2,4. В пятёрку лучших также вошли Сергей Песьяков («Ростов»; 2,3) и Даниил Худяков («Локомотив»; 2,3). Отмечается, что рейтинг составлен без учёта автоголов.

Сейчас чемпионат России приостановлен на международную паузу. 11-й тур начнётся 11 октября, но за несколько дней до него команды проведут матчи Фонбет Кубка России.

Гурцкая рассказал об интересе из Европы к Сперцяну и Сафонову. Видеоролик: