Объявлена символическая сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом 10-го тура стал полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера, который сделал две результативные передачи в матче с «Пари Нижний Новгород». Примечательно, что в символическую сборную вошли сразу четыре представителя «Оренбурга». Также стоит отметить, что оба нападающих в команде недели — из «Спартака».

Фото: WhoScored

Сборная 10-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Химки»), Дуглас Сантос («Зенит»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Стефан Шапич («Торпедо»), Ризван Уциев («Ахмат»), Маттео Стаматов («Оренбург»), Никита Кривцов («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Александр Эктов («Оренбург»), Александр Соболев («Спартак»), Квинси Промес («Спартак»).