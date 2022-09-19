«Барселона» впервые со времён Гвардиолы забила три мяча в пяти матчах чемпионата подряд
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«Барселона» под руководством Хави в чемпионате Испании показывает хорошую результативность. Команда не сумела отличиться лишь в игре 1-го тура с «Райо Вальекано» (0:0), а в следующих пяти непременно забивала не меньше трёх голов. «Барселона» забивает три мяча в пяти матчах Ла Лиги подряд впервые с 2010 года, когда сине-гранатовыми руководил Хосеп Гвардиола.
42-летний Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне набрала 15 очков в шести матчах чемпионата Испании и идёт в турнирной таблице на первом месте.
Видеообзор. «Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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