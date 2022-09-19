Марину Грановскую в «Челси» заменит функционер из «Зальцбурга»
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Новым директором лондонского «Челси» в ближайшее время станет Кристоф Фройнд, в настоящее время работающий в «Зальцбурге». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, главным тренером «Челси» Грэмом Поттером была одобрена кандидатура Фройнда как идеального функционера для совместной работы над настоящим и будущим проектом. Сообщается, что переход Фройнда в «Челси» — лишь вопрос времени.
Марина Грановская была директором «Челси» с 2014 по 2022 год. Она переехала в Лондон после покупки Романом Абрамовичем английского клуба и с 2010-го выступала в качестве представителя Абрамовича в «Челси». Покинула клуб Грановская после его продажи Абрамовичем.
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