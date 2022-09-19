Главный тренер женского «Челси» прокомментировала уход Абрамовича, Грановской и Бака

Главный тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз прокомментировал уход из клуба Романа Абрамовича, Марины Грановской и Брюса Бака.



«Брюс Бак был для меня важен, я уже скучаю по нему. Он потрясающий парень, и как американец он действительно понимал женский футбол и подталкивал меня продолжать продвигать клуб. Я всегда чувствовала, что он и Марина Грановская действительно доверяют мне, поэтому мне было очень жаль, когда они ушли.



Когда Роман Абрамович продал «Челси», Брюс сказал: «Будет по-другому, но это не значит, что будет хуже». Я всё время говорю своим игрокам, что они должны быть готовы меняться. Мне надо было сказать это и себе», – приводит слова Хейз The Guardian.

Российский бизнесмен Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В конце февраля он заявил, что передал полномочия по управлению клубом попечителям благотворительного фонда «Челси», а в начале марта сообщил о намерении продать команду. В конце мая владельцем клуба стал консорциум Тодда Боули.