Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер женского «Челси» прокомментировала уход Абрамовича, Грановской и Бака

Главный тренер женского «Челси» прокомментировала уход Абрамовича, Грановской и Бака
Комментарии

Главный тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз прокомментировал уход из клуба Романа Абрамовича, Марины Грановской и Брюса Бака.

«Брюс Бак был для меня важен, я уже скучаю по нему. Он потрясающий парень, и как американец он действительно понимал женский футбол и подталкивал меня продолжать продвигать клуб. Я всегда чувствовала, что он и Марина Грановская действительно доверяют мне, поэтому мне было очень жаль, когда они ушли.

Когда Роман Абрамович продал «Челси», Брюс сказал: «Будет по-другому, но это не значит, что будет хуже». Я всё время говорю своим игрокам, что они должны быть готовы меняться. Мне надо было сказать это и себе», – приводит слова Хейз The Guardian.

Российский бизнесмен Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В конце февраля он заявил, что передал полномочия по управлению клубом попечителям благотворительного фонда «Челси», а в начале марта сообщил о намерении продать команду. В конце мая владельцем клуба стал консорциум Тодда Боули.

«Челси» хочет сделать Матч всех звёзд АПЛ. Владелец клуба не понимает, куда попал «Челси» хочет сделать Матч всех звёзд АПЛ. Владелец клуба не понимает, куда попал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022