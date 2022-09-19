Симеоне объяснил, почему Гризманн впервые в сезоне отыграл весь матч

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о решении выпустить форварда Антуана Гризманна в стартовом составе на матч 6-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:2).
«Мы поняли, что Антуан может играть с самого начала. Он провёл отличный матч, передвигался в разных местах. Во втором тайме он перешёл на левый фланг, чтобы сыграть с двумя нападающими. Он провёл отличный матч», — приводит слова Симеоне Football Espana в «Твиттере».
31-летний Гризманн в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов. До игры с «Реалом» Антуан ни разу не проводил на поле более 30 минут. Это связано с тем, что если Гризманн будет играть слишком много, то «Атлетико» придётся активировать опцию выкупа футболиста у «Барселоны» за € 40 млн.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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