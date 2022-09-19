Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о переходе Джорджевича

«Сочи» объявил о переходе Джорджевича
Комментарии

«Сочи» на своём официальном сайте объявил о переходе черногорского нападающего Луки Джорджевича. Футболист подписал с южным клубом контракт на правах свободного агента. Он будет выступать за «Сочи» под 11-м номером.

Напомним, последним клубом нападающего был датский «Вайле», в составе которого он забил шесть голов в 26 матчах, сыгранных за год. В России Джорджевич впервые оказался в 2012 году, когда перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Затем черногорец играл за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».

Ранее СМИ писали об интересе к Джорджевичу со стороны «Торпедо» и «Нижнего Новгорода». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего черногорца в € 450 тыс. Всего за карьеру Лука провёл 189 матчей, забил 44 гола и отдал 17 результативных передач.

«Зенит» потратил на трансферы € 488 млн за 10 лет! А круче всех заработал ЦСКА «Зенит» потратил на трансферы € 488 млн за 10 лет! А круче всех заработал ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022