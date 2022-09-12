«Зенит» потратил на трансферы почти € 488 млн за 10 лет! А круче всех заработал ЦСКА

Что можно сказать о покупках и продажах клубов РПЛ за 10 лет. Печальные новости для «Спартака».

В России в прошлый четверг закрылось трансферное окно. Мы уже разобрали, сколько клубы потратили на трансферы в этом году (спойлер: сильно меньше, чем год назад). А вот за последние 10 лет российские клубы в совокупности потратили на трансферы € 2,024 млрд – это чуть больше, чем у одного «Челси». Кто был самым расточительным, а кто – экономным, подробно разбираем ниже.

Больше всего клубы потратили в сезоне-2013/2014. После было резкое падение — из-за кризиса

С сезона-2011/2012 затраты на трансферы росли: тогда шиковал «Анжи», изрядно тратились «Зенит» и «Динамо». В сезоне-2013/2014 затраты дошли до € 323,8 млн – сразу семь команд РПЛ закупились более чем на € 20 млн. Больше всех (€ 67,9 млн) потратило «Динамо»: тогда из «Анжи» забрали Александра Кокорина, Игоря Денисова, Юрия Жиркова, Кристофера Самба, Владимира Габулова и Алексея Ионова.

Далее последовал резкий спад до € 89,06 млн, а потом и вовсе до € 40,76 млн – так клубы отреагировали на экономический кризис, который разгорелся в России в 2014 году. В сезоне-2015/2016 больше всех потратился «Спартак»: клуб приобрёл Зе Луиша, Ивелина Попова и Лоренцо Мельгарехо на общую сумму € 17 млн. Вторая по тратам команда с отрывом в € 12 млн – «Локо»: клуб купил на € 5 млн Эзекила Хенти, а остальных набрал в качестве свободных агентов. «Зенит», который ранее сокрушал рынок, потратил ещё меньше – € 4,64 млн: деньги пошли на Кокорина, Жиркова и Йовановича.

За таким резким падением последовал не менее резкий подъём – уже в следующем сезоне траты клубов выросли до € 124,95 млн. На трансферном рынке пошумел «Рубин» – казанский клуб набрал легионеров (и двух молодых из «Локо», но там смешные суммы) на € 39,7 млн. «Зенит» и «Спартак» потратились почти одинаково (€ 26,4 млн и € 25,35 млн) с одной лишь разницей – петербургский клуб по итогам трансферного окна остался в плюсе на € 78,1 млн за счёт продажи Халка, Гарая и Витселя, а вот московский, наоборот, ушёл в минус на € 22,35 млн. Интересно, что ЦСКА в том сезоне ничего потратил, зато хорошо заработал на продаже Ахмеда Мусы в «Лестер».

Следующий пик трат случился в сезоне-2019/2020 – тогда общая сумма впервые с сезона-2013/2014 превысила € 200 млн и составила € 225,7 млн. Больше всех (и с отрывом) выложил «Зенит» – в тот сезон в команду приехали Малком (€ 40 млн), Дуглас Сантос (€ 13,5 млн) и Вячеслав Караваев (€ 8 млн).

Интересно, что количество игроков, которые уходят в аренду, резко увеличилось в прошлом сезоне (во многом за счёт пожелавших покинуть Россию легионеров). Этим летом показатель уже выше, чем за некоторые сезоны.

Больше всех за 10 лет потратил и заработал «Зенит». Но лучший по балансу — ЦСКА

«Зенит» за д10 лет потратил € 488,7 млн – клуб приобрёл 145 игроков, из которых трое (Малком, Халк и Витсель) стоили € 40 млн. На втором месте по затратам с разницей более € 200 млн – «Спартак», самым дорогим трансфером и за 10 лет, и в истории клуба стал Гус Тиль за € 18 млн. Замыкает тройку «Анжи» с € 219,08 млн, но, в отличие от «Зенита» и «Спартака», клуб почти вышел в ноль – баланс составляет всего минус € 8,91 млн. За это спасибо продажам Виллиана в «Челси» за € 35,5 млн, а также Кокорина и Балажа Джуджака в «Динамо» (по € 19 млн).

Джуджак и Виллиан в «Анжи» Фото: Сергей Расулов-младший, «Чемпионат»

Интересно, что между восьмым и девятым местом разница составляет почти € 86 млн, а «Ахмат» и «Ростов» вместе потратили столько же, сколько «Зенит» на Халка, Витселя и Рондона (€ 18 млн).

По доходам за 10 лет «Зенит» лучший – клуб заработал на трансферах € 240,73 млн. Больше выручить на продажах не удалось никому, но, в сравнении с затратами, петербуржцы ушли в минус на € 247,97 млн, что является худшим показателем среди всех клубов РПЛ. Хорошо зарабатывал «Рубин» – € 151,50 млн: самыми дорогими сделками были продажи Рондона (€ 18 млн), Александра Бухарова (€ 12 млн) и Сердара Азмуна (€ 12 млн) в «Зенит».



Примечательно, что больше € 100 млн на трансферах заработали только шесть клубов, один из которых уже не существует, а другой – играет в Первой лиге. Кроме того, только три клуба из этого топа зафиксировали положительный баланс, реально заработав на трансферах.

Эффективнее всего за эти 10 лет на трансферном рынке поработал ЦСКА, оставшись в плюсе на € 29,42 млн. Клуб приобрёл Николу Влашича за € 23 млн, а продал его за € 30 млн, Александр Головин был воспитан в академии, после чего уехал в «Монако» – тоже за € 30 млн. Ещё одна крупная продажа за последние 10 лет – сделка с «Лестером» о переходе Мусы за € 19,5 млн. Хорошо ЦСКА заработал на Сейду Думбия: из «Янг Бойз» он перешёл за € 11 млн, а потом уехал в «Рому» за € 14,4 млн. По € 12 млн клубу принесли трансферы Вагнера Лава и Витиньо.

На втором месте по положительному балансу «Уфа»: клуб за эти 10 лет потратил всего € 8,29 млн, а заработал на трансферах более € 30 млн. При этом самая крупная сделка у «Уфы» – это продажа Ивана Облякова в ЦСКА за € 4 млн.



На третье место попала уже несуществующая «Кубань» (после юридической реинкарнации клуб называется «Урожай») – больше неё в этом топе заработали только ЦСКА (€ 168,38 млн) и «Ростов» (€ 65,72 млн). Клуб выручил с продажи Ласина Траоре в «Анжи» € 18 млн, а ещё € 8 млн – со сделки со «Спартаком» по переходу Араза Озбилиза.

В топ ещё попали «Волга» (€ 0 затрат на 105 игроков – просто вау), «Амкар», который заработал € 3,5 на продаже Александра Селихова и € 2,35 млн на Георгии Джикии в «Спартак», а ещё «Енисей», не продавший ни одного игрока дороже € 500 тыс.

Вот и получается, что из топ-клубов наиболее грамотную трансферную политику эти 10 лет вёл только ЦСКА – остальные же попали в первую пятёрку по отрицательному балансу. «Динамо», например, ушло в минус на € 143,65 млн (второй показатель после «Зенита»), «Спартак» идёт следом с минусом в € 131,42 млн.

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