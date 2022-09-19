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Стал известен срок контракта Луки Джорджевича с «Сочи»

Стал известен срок контракта Луки Джорджевича с «Сочи»
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Черногорский нападающий Лука Джорджевич подписал контракт с «Сочи» по формуле «1+1». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Последним клубом нападающего был датский «Вайле», в составе которого он забил шесть голов в 26 матчах, сыгранных за год. В России Джорджевич впервые оказался в 2012 году, когда перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Затем черногорец играл за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».

Ранее СМИ писали об интересе к Джорджевичу со стороны «Торпедо» и «Нижнего Новгорода».

«Сочи» после 10 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата шестое место. В следующем туре сочинская команда сыграет на выезде с «Оренбургом».

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