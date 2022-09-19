Экс-защитник «Боруссии» Д Загаду перешёл в «Штутгарт»

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду перешёл в «Штутгарт» на правах свободного агента. Как сообщают «швабы» на своей официальной странице, контракт французского защитника со «Штутгартом» будет действовать до лета 2026 года.

«Я очень рад быть здесь. Большое спасибо ответственным лицам команды за оказанное мне доверие. Я действительно с нетерпением жду возможности выйти на поле со своими новыми товарищами по команде в самое ближайшее время», — цитирует слова Загаду сайт «Штутгарта».

Француз выступал за «Боруссию» с 2017 года. За дортмундцев он провёл 67 встреч в немецкой Бундеслиге, а также 15 матчей в Лиге чемпионов. Контракт Загаду с командой истёк летом этого года, и руководство клуба решило не продлевать соглашение с игроком.

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