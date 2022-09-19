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В «Зените» сообщили, что Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство

В «Зените» сообщили, что Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство
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В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию о намерении бразильских футболистов Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждём ответа, насколько это реально», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».

Ранее появилась информация, что Малком и Клаудиньо приступили к процедуре оформления российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо стал футболистом санкт-петербургской команды в 2021 году.

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