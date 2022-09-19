В «Зените» сообщили, что Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство
Поделиться
В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию о намерении бразильских футболистов Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.
«Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждём ответа, насколько это реально», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».
Ранее появилась информация, что Малком и Клаудиньо приступили к процедуре оформления российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо стал футболистом санкт-петербургской команды в 2021 году.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
23:00
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:22
-
22:15
-
22:15
-
22:15
-
22:05
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
21:05
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:37
-
20:34
-
20:30
-
20:18
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:44
-
19:40
Партнерский контент