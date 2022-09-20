«Не ожидал, можно сказать, даже в шоке». Карпин — о втором месте «Ростова» в таблице РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал то, как для клуба складывается сезон Российской Премьер-Лиги.



«Конечно, не ожидал, что будем вторыми, можно сказать, даже в шоке. Всё, чего команда добивается, неожиданно и классно, но я уверен, что никто не ожидал, даже мы сами. По сравнению с прошлым сезоном из новых [игроков] у нас только Уткин и Чернов. Все остальные футболисты были в том сезоне, не было трансферов за 6-10 миллионов.



Мы тренируемся, конечно, но восстановительный и выходной день часто проходит в дороге, и заслуга полностью лежит на футболистах. Они не ноют, не переживают, всё понимают. И когда будет по‑другому – неизвестно. Можно либо сесть и плакать, какие мы бедные и несчастные, либо принять как данность и не обращать на это внимания. Всё, что происходит сейчас, на совести футболистов.



Когда говорить о высоком? Когда наберём где‑то 35 очков, тогда, может быть, будем думать не о вылете, а о чём‑то высоком. С кем было сложнее всего? С «Крыльями Советов». По тому, как складывалась игра. Эту игру мы провели плохо. Если брать матч со «Спартаком», там мы играли хорошо, ближе к «четвёрке», а с «Крыльями» – ближе к «двойке». И это зависит не только от уровня «Спартака» или «Крыльев». С усталостью это не связано», – сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».



«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после десяти встреч. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют в гостях с «Зенитом» (2 октября, 16:30 мск).