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Президент «Баварии» прокомментировал информацию о возможном увольнении Нагельсмана

Президент «Баварии» прокомментировал информацию о возможном увольнении Нагельсмана
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал ранее появившиеся слухи о возможном увольнении главного тренера клуба Юлиана Нагельсмана.

«Мы полностью уверенны в Юлиане Нагельсмане и всей нашей команде. После международного перерыва «Бавария» продолжит работать изо всех сил, как и всегда», — цитирует Хайнера в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» не сумела одержать ни одной победы в четырёх последних встречах немецкой Бундеслиги. В трёх матчах клуб из Мюнхена сыграл вничью: с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2), а в последнем туре уступил «Аугсбургу» со счётом 0:1.

В следующем матче после международной паузы «Бавария» сыграет дома с «Байером» (30 сентября, 21:30 мск).

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