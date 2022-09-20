Сергей Ребров отреагировал на обращение РФС к УЕФА из-за слов наставника сборной Украины
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Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал обращение Российского футбольного союза (РФС) к УЕФА из-за слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Ранее специалист заявил, что для противостояния с Россией будет готов взять в руки оружие.
«Для Петракова честь, что Россия начала о нём говорить. Но это мнение не только Петракова, а каждого украинца. То, что он сказал, — я на 100% с ним согласен», — сказал Ребров в интервью 24-каналу на YouTube.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что организация пытается не допустить Россию к участию в жеребьёвке Евро-2024.
В сентябре сборной Украины предстоит дважды сыграть с Шотландией и один раз с Арменией в Лиге наций.
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