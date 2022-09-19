В РФС подтвердили обращение в УЕФА из-за слов главного тренера сборной Украины

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили факт обращения в УЕФА по поводу слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Ранее специалист заявил, что для противостояния с Россией будет готов взять в руки оружие. По мнению РФС, подобные высказывания разжигают вражду и являются дискриминационными.
«Российский футбольный союз действительно обращался в ФИФА и УЕФА в связи с высказываниями главного тренера сборной Украины. Мы считаем, что слова господина Петракова носят явно дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны. По нашему мнению, подобные выражения недопустимы, на что мы и обратили внимание ФИФА и УЕФА. Письмо было направлено ещё в июне, сейчас мы ожидаем решения», — приводит «РБ Спорт» заявление РФС.
Напомним, ранее представители украинского футбола также выступили против проведения товарищеского матча сборной России с Боснией и Герцеговиной.
- 19 сентября 2022
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