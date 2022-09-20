Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, во сколько «Ювентусу» может обойтись увольнение Аллегри

Стало известно, во сколько «Ювентусу» может обойтись увольнение Аллегри
Комментарии

В случае увольнения главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри туринский клуб должен будет выплатить специалисту щедрую компенсацию, сообщает Calcio e Finanza.

По сведениям источника, боссам итальянского клуба придётся выплатить Аллегри неустойку в размере € 36 млн.

Напомним, 14 сентября прошёл матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальского клуба. Для «старой синьоры» это поражение стало вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Туринская команда в предыдущем туре уступила «ПСЖ» (1:2). В следующем матче турнира туринцы встретятся с «Маккаби».

В Серии А после семи сыгранных туров команда Аллегри занимает восьмое место в таблице, имея в своём активе 10 очков. Массимилиано тренирует «Ювентус» с 2021 года. Специалист вернулся в клуб во второй раз.

Роналду облил водой Фердинанда

Новость по теме
Маркизио — об Аллегри: не хотелось бы, чтобы «Ювентус» ждал перерыва для смены тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022