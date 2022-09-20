Стало известно, во сколько «Ювентусу» может обойтись увольнение Аллегри

В случае увольнения главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри туринский клуб должен будет выплатить специалисту щедрую компенсацию, сообщает Calcio e Finanza.
По сведениям источника, боссам итальянского клуба придётся выплатить Аллегри неустойку в размере € 36 млн.
Напомним, 14 сентября прошёл матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальского клуба. Для «старой синьоры» это поражение стало вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Туринская команда в предыдущем туре уступила «ПСЖ» (1:2). В следующем матче турнира туринцы встретятся с «Маккаби».
В Серии А после семи сыгранных туров команда Аллегри занимает восьмое место в таблице, имея в своём активе 10 очков. Массимилиано тренирует «Ювентус» с 2021 года. Специалист вернулся в клуб во второй раз.
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