Глава «Матч ТВ»: в наших интересах, чтобы все сделали Fan ID. В чём проблема оформить?

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что не видит проблемы оформить Fan ID. Он призвал болельщиков оформлять документ и ходить на стадионы. Напомним, ранее фанаты многих клубов устроили бойкот матчей РПЛ из-за введения Fan ID.
«Это закон, он принят. В наших же интересах, чтобы все зрители оформили Fan ID. Я хочу, чтобы люди ходили на стадионы. От этого и картинка будет приятнее, и атмосфера будет лучше на трибунах. Не вижу вообще проблемы оформить Fan ID. На чемпионате мира же оформляли. В чём разница? «Вы не понимаете – это другое» – это отсюда. В чём проблема сходить и оформить? Я вот сделал – и всем советую», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:
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