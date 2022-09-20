«Реал» продлит контракт с Emirates и будет получать за сезон до € 80 млн

Мадридский «Реал» близок к продлению соглашения со своим главным спонсором — авиакомпанией Emirates — до 2026 года. По новому контракту «сливочные» будут гарантированно получать € 70 млн, а ещё € 10 млн — в зависимости от выступлений команды. Об этом сообщает Marca. Сотрудничество между сторонами началось в 2011 году, но лишь в 2013-м Emirates стала генеральным спонсором «Реала».

«Реал» в нынешнем сезоне чемпионата Испании выиграл шесть из шести матчей, набрав 18 очков и уверенно возглавляя турнирную таблицу. Мадридский клуб опережает ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на два очка.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:

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