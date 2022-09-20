«Реал» продлит контракт с Emirates и будет получать за сезон до € 80 млн

Мадридский «Реал» близок к продлению соглашения со своим главным спонсором — авиакомпанией Emirates — до 2026 года. По новому контракту «сливочные» будут гарантированно получать € 70 млн, а ещё € 10 млн — в зависимости от выступлений команды. Об этом сообщает Marca. Сотрудничество между сторонами началось в 2011 году, но лишь в 2013-м Emirates стала генеральным спонсором «Реала».
«Реал» в нынешнем сезоне чемпионата Испании выиграл шесть из шести матчей, набрав 18 очков и уверенно возглавляя турнирную таблицу. Мадридский клуб опережает ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на два очка.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 20 сентября 2022
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:23
-
12:18
-
12:15
-
12:14
-
12:14
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:40
-
11:39
-
11:33
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:25
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:10
-
09:50