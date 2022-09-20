Полиция арестовала экс-футболистку «ПСЖ» по делу об организации избиения её одноклубницы

Бывшая футболистка «ПСЖ» Амината Диалло была взята под стражу в прошлую пятницу, 16 сентября. Ей предъявлено обвинение по делу об организации нападения на её бывшую одноклубницу Хейру Хамрауи. Об этом сообщает New York Times. По сведениям источника, Диалло временно помещена в тюрьму.

Инцидент произошёл в прошлом году. Мужчины в масках с металлическими прутьями напали на Хамрауи возле её дома и избили её. Сообщалось, что Диалло организовала это нападение для того, чтобы занять место одноклубницы в составе. Позднее бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль признался, что имел сексуальную связь с Хамрауи. Это вынудило его жену Хайет подать на развод.



Прокуроры заявили, что трое мужчин были на месте происшествия, а четвёртый признался, что ударил Хамрауи. Все четверо, как говорится в заявлении прокурора, обвиняли Диалло в организации нападения и утверждали, что заговор был попыткой занять место Хамрауи в «ПСЖ».

Нападение на Хамрауи последовало за ужином в ноябре прошлого года в престижном ресторане в парке на окраине Парижа. Диалло предложила Хамрауи подвезти её домой, но после того, как она подбросила третью одноклубницу домой, их путешествие было прервано. Двое мужчин появились перед клубной машиной, на которой ехала Диалло, открыли пассажирскую дверь и вытащили Хамрауи. Затем один из мужчин начал бить Хамрауи металлическим прутом, сосредоточив внимание на её ногах. Он оставил на жертве порезы и синяки. Диалло сообщила полиции, что во время нападения её прижал к рулю другой мужчина.



Через неделю после нападения Диалло арестовали и продержали под стражей в полиции 36 часов. Прокуратура Версаля тогда подтвердила, что знакомый Диалло в Лионе, который сидел в тюрьме по несвязанным обвинениям, был допрошен, а затем освобождён.

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