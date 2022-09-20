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В сборной России подтвердили, что Арсен Захарян не сыграет с Киргизией

В сборной России подтвердили, что Арсен Захарян не сыграет с Киргизией
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Пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале подтвердила, что полузащитник Арсен Захарян из-за травмы покинул расположение команды. Об этом ранее «Чемпионату» сообщили в «Динамо».

«Арсен Захарян с матче с «Зенитом» получил сильный ушиб и не примет участия в товарищеском матче с командой Киргизии. Тренерским и медицинским штабами сборной команды принято решение не рисковать здоровьем футболиста и отпустить его в расположение клуба для восстановления и подготовки к дальнейшим матчам», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Напомним, 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии.

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси». Видеоролик:

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В «Динамо» сообщили, что Арсен Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы
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