В «Динамо» сообщили, что Арсен Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы колена.

«Действительно, Арсен Захарян возвращается из сборной России в расположение «Динамо». В результате игрового столкновения с игроком ФК «Зенит» Захарян получил удар в латеральную часть левого колена. У него на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости. Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведёт ему восстановительные мероприятия», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Динамо».

Напомним, 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии.

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси». Видеоролик: