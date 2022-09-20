Дзагоев подал иск на 2,6 млн рублей из-за затянувшегося ремонта в квартире

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев подал иск в Никулинский суд Москвы из-за затянувшегося ремонта в квартире. Футболист требует взыскать неустойку в размере 2,6 млн рублей за просрочку выполнения монтажных работ.

«Зарегистрирован иск о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 2 миллионов 605 тысяч 164 рубля 13 копеек и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также штрафа в размере 50% от присуждённой судом суммы», — приводит слова пресс-секретаря суда Александра Арбузова «РИА Новости Спорт».

Напомним, всю взрослую карьеру Дзагоев провёл в составе московского ЦСКА, контракт с которым у него истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. В составе армейцев полузащитник выиграл 10 трофеев, после чего перебрался в казанский «Рубин».