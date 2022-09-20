Президент «Насьоналя» подтвердил, что Суарес покинет клуб зимой

Президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес сообщил, что 35-летний форвард Луис Суарес покинет команду зимой. По словам функционера, стороны изначально договаривались о краткосрочном сотрудничестве.



«Суарес уйдёт, когда закончится чемпионат Уругвая. Мы изначально так договаривались с ним. Были такие договорённости, он приложил колоссальные усилия, чтобы приехать сюда. Я не хочу, чтобы у фанатов были чрезмерные ожидания. Суарес уходит. Он говорил об этом и сам ранее», — цитирует Фуэнтеса ESPN.



Суарес перебрался в «Насьональ» летом 2022 года. Ранее у него истёк контракт с «Атлетико». Уругваец решил вернуться в родной клуб, чтобы поддерживать форму перед чемпионатом мира 2022 года. Ранее он также выступал за «Барселону», «Ливерпуль» и «Аякс».

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