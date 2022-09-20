Раньери: футболисты «Ювентуса» выглядят напуганными, их не радует футбол

Бывший наставник «Челси» и «Лестера» Клаудио Раньери поделился мнением о проблемах «Ювентуса» в нынешнем сезоне. Туринцы провалили старт, из-за чего пошли слухи об увольнении с поста главного тренера команды Массимилиано Аллегри.



«Если смотреть со стороны, видно, что футболисты «Ювентуса» не получают удовольствия от игры. Они выглядят напуганными.



Если честно, удивительно видеть такое от команды Аллегри. Но сложно судить о причинах, когда не находишься в команде», — цитирует Раньери Football-Italia.

В семи матчах чемпионата Италии «Ювентус» набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. В Лиге чемпионов «Ювентус» не набрал очков в двух турах, выступая в квартете вместе с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби» (Хайфа).

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