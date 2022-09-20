Павел Погребняк: долго ли будет длиться бан сборной России? До 2024-го — разве не долго?

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на недопуск национальной команды к жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024.

«Я не удивлён новости, что сборная России не будет участвовать в жеребьёвке Евро-2024. Долго ли ещё будет длиться бан? До 2024 года — это разве не долго? Может ли бан длиться ещё дольше, покажет время», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.