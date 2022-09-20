Кузнецов: недопуск на Евро-2024 — полное отстранение России. И речь не только про футбол

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал отстранение сборной России от чемпионата Европы 2024 года. Ранее пресс-служба РФС сообщила, что сборная России не будет допущена до квалификации чемпионата Европы.



«Недопуск на Евро-2024 — полное отстранение России от всех спортивных мероприятий. И речь тут не только про футбол, но и про другие виды спорта. Всё было ожидаемо, учитывая, что творилось в этом году. Достаточно вспомнить допинговый скандал на Олимпиаде — всё началось оттуда. И сейчас творится с российским футболом. Нас уже отстранили от всех клубных и международных соревнований. Недопуск нашей сборной не стал чем-то удивительным», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.