Кузнецов: недопуск на Евро-2024 — полное отстранение России. И речь не только про футбол
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал отстранение сборной России от чемпионата Европы 2024 года. Ранее пресс-служба РФС сообщила, что сборная России не будет допущена до квалификации чемпионата Европы.
«Недопуск на Евро-2024 — полное отстранение России от всех спортивных мероприятий. И речь тут не только про футбол, но и про другие виды спорта. Всё было ожидаемо, учитывая, что творилось в этом году. Достаточно вспомнить допинговый скандал на Олимпиаде — всё началось оттуда. И сейчас творится с российским футболом. Нас уже отстранили от всех клубных и международных соревнований. Недопуск нашей сборной не стал чем-то удивительным», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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