Карпин: сборную России отстранили не на ближайшие два года, а до последующего уведомления

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Киргизии, а также поделился мнением об отстранении сборной от международных турниров.

«Мне очень интересно сыграть с Киргизией. Посмотреть на игроков, сыграть с ними. На сборах же мы играем матчи. Вам же это интересно? Интересно.



Отстранение на ближайшие два года? Не на ближайшие. А до последующего уведомления. Это уведомление может случиться в январе, например. Например, если всё закончится», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.