Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: сборную России отстранили не на ближайшие два года, а до последующего уведомления

Карпин: сборную России отстранили не на ближайшие два года, а до последующего уведомления
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Киргизии, а также поделился мнением об отстранении сборной от международных турниров.

«Мне очень интересно сыграть с Киргизией. Посмотреть на игроков, сыграть с ними. На сборах же мы играем матчи. Вам же это интересно? Интересно.

Отстранение на ближайшие два года? Не на ближайшие. А до последующего уведомления. Это уведомление может случиться в январе, например. Например, если всё закончится», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022