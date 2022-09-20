Карпин: сборную России отстранили не на ближайшие два года, а до последующего уведомления
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Киргизии, а также поделился мнением об отстранении сборной от международных турниров.
«Мне очень интересно сыграть с Киргизией. Посмотреть на игроков, сыграть с ними. На сборах же мы играем матчи. Вам же это интересно? Интересно.
Отстранение на ближайшие два года? Не на ближайшие. А до последующего уведомления. Это уведомление может случиться в январе, например. Например, если всё закончится», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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