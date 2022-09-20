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Карпин: ожидали чего-то другого от УЕФА? Чего себя обманывать? Никакой неожиданности

Карпин: ожидали чего-то другого от УЕФА? Чего себя обманывать? Никакой неожиданности
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о недопуске национальной команды к жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024.

«Для меня решение УЕФА ничего не поменяло. Нам надо быть готовыми, даже если вернёмся не скоро. Узнал новость? Начали названивать по 50 штук, зашёл в интернет, узнал.

А что нового? Ожидали чего-то другого? Надеялся и я тоже. Чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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