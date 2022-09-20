Карпин: ожидали чего-то другого от УЕФА? Чего себя обманывать? Никакой неожиданности
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о недопуске национальной команды к жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024.
«Для меня решение УЕФА ничего не поменяло. Нам надо быть готовыми, даже если вернёмся не скоро. Узнал новость? Начали названивать по 50 штук, зашёл в интернет, узнал.
А что нового? Ожидали чего-то другого? Надеялся и я тоже. Чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
20:13
-
20:12
-
20:08
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:56
-
19:56
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:42
-
19:39
-
19:37
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:28
-
19:25
-
19:22
-
19:13
-
18:57
-
18:52
-
18:46
-
18:39
-
18:21
-
18:13
-
18:11
-
18:08
-
18:07
-
17:58
-
17:58
Партнерский контент