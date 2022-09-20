Карпин: Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России — это невозможно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном получении бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.
«Никак не отреагировал на желание Малкома и Клаудиньо получить паспорт РФ. Они не смогут играть за сборную России. Я точно знаю, что это невозможно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее появилась информация, что Малком и Клаудиньо приступили к процедуре оформления российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо стал футболистом санкт-петербургской команды в 2021 году.
В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.
- 20 сентября 2022
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