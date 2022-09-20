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Валерий Карпин: если кто-то не захочет приезжать в сборную России, то приедут другие

Валерий Карпин: если кто-то не захочет приезжать в сборную России, то приедут другие
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном нежелании игроков приезжать в расположение национальной команды. Специалист признал, что не опасается этого.

«Нас когда-то вернут. Но что скажешь игрокам? Если кто-то не захочет приезжать, приедут другие. Но все игроки счастливые, даже игроки «Ростова», которые на поезде сюда ехали», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 20 сентября, стало известно, что сборную Россию не допустили до квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.

Сейчас сборная России проводит сентябрьский учебно-тренировочный сбор. 24 сентября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Кыргызстана.

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