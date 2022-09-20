Илья Кутепов: взял третий номер в «Торпедо» в честь Паоло Мальдини
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Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, почему решил взять третий номер в стане автозаводцев. В «Спартаке», цвета которого игрок защищал ранее, Кутепов выходил на поле с 29-м номером.
«В «Торпедо» поменял номер. Думал, новый клуб – надо что-то поменять. Сел, начал вспоминать. «Милан» –любимый клуб с детства, поэтому решил взять третий номер в честь Паоло Мальдини», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
«Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на пятом месте в высшем дивизионе.
Полностью интервью с Кутеповым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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