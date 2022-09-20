Илья Кутепов рассказал, в какой клуб РПЛ мог перейти вместо «Торпедо»
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Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что мог продолжить карьеру в «Пари Нижний Новгород».
«Какие были варианты, помимо «Торпедо»? Был конкретный вариант с «Пари Нижний Новгород». Мы уже обсуждали условия контракта, но внутренний голос подсказал, что лучше будет в «Торпедо». В том числе из-за Москвы. В Европе был вариант в Турции, но они позже выходят из отпуска, на трансферном рынке не торопятся. Был риск потерять варианты здесь, если бы я ждал предложения оттуда», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
«Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью с Кутеповым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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