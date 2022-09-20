Спортдиректор «Рубина»: отпустим Дзагоева, если он получит достойный вариант из-за рубежа

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что казанский клуб готов отпустить полузащитника Алана Дзагоева, если поступит достойное предложение от иностранной команды.



«Если он получит из-за рубежа достойный вариант, который его невероятно устроит, мы пойдём навстречу и отпустим его. Это факт», — приводит слова Яровинского Metaratings.



32-летний Дзагоев стал футболистом «Рубина» на правах свободного агента в начале сентября. Всю взрослую карьеру Дзагоев провёл в составе московского ЦСКА, с которым у него истёк контракт 30 июня 2022 года и не был продлён. В составе армейцев полузащитник выиграл 10 трофеев.



«Рубин» в 10 матчах набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.