Яровинский: у Дзагоева не получилось с зарубежными клубами, и он решил перейти в «Рубин»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о переходе полузащитника Алана Дзагоева в казанский клуб, а также рассказал, что у игрока были предложения от зарубежных команд после ухода из ЦСКА.
«Самую большую роль в переходе Дзагоева сыграл Леонид Слуцкий. Алан, мягко говоря, хорошо знаком с Леонидом Викторовичем. Тут не пришлось сильно убеждать игрока.
У Алана были зарубежные варианты. После того как с ними не получилось окончательно договориться, он сам решил перейти к нам. Дзагоев восстановился от всех многочисленных болячек, но физическое состояние пока что неидеальное. Ни один футболист, пропустивший несколько месяцев, не может сразу начать творить на поле. Я уверен, что повторения ситуации с Олегом Шатовым у Дзагоева не будет», — приводит слова Яровинского Metaratings.
- 20 сентября 2022
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