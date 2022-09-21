Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ярмоленко: хотим хотя бы на 90 минут отвлечь людей на Украине

Ярмоленко: хотим хотя бы на 90 минут отвлечь людей на Украине
Комментарии

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о предстоящем матче с Шотландией. Футболист заявил, что хочет помочь жителям Украины отвлечься от политики.

«В команде ничего не изменилось. У нас в стране идёт СВО (формулировка заменена в соответствии с законодательными требованиями. — Прим. «Чемпионата»). Хотим своей игрой принести нашим людям радость. Хотим, чтобы хотя бы на 90 минут они отвлеклись от всего», — сказал Ярмоленко на пресс-конференции.

Матч сборных Шотландии и Украины в Лиге наций состоится сегодня, 21 сентября. Встреча начнётся в 21:45. Помимо Шотландии и Украины, в этой группе сыграют команды Ирландии и Армении.

Ранее сборные Шотландии и Украины встречались в стыках квалификации ЧМ-2022. Тогда победу со счётом 3:1 одержали украинцы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022