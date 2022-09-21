Ярмоленко: хотим хотя бы на 90 минут отвлечь людей на Украине

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о предстоящем матче с Шотландией. Футболист заявил, что хочет помочь жителям Украины отвлечься от политики.
«В команде ничего не изменилось. У нас в стране идёт СВО (формулировка заменена в соответствии с законодательными требованиями. — Прим. «Чемпионата»). Хотим своей игрой принести нашим людям радость. Хотим, чтобы хотя бы на 90 минут они отвлеклись от всего», — сказал Ярмоленко на пресс-конференции.
Матч сборных Шотландии и Украины в Лиге наций состоится сегодня, 21 сентября. Встреча начнётся в 21:45. Помимо Шотландии и Украины, в этой группе сыграют команды Ирландии и Армении.
Ранее сборные Шотландии и Украины встречались в стыках квалификации ЧМ-2022. Тогда победу со счётом 3:1 одержали украинцы.
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