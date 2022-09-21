Новым партнёром «Манчестер Сити» оказалась компания-призрак

«Манчестер Сити» вновь подозревается в попытке обойти правила финансового фэйр-плей.
Согласно материалам расследования, опубликованным в соцсетях журналиста Mirror Колина Миллара, один из партнёров английского клуба — азиатская букмекерская компания 8XBet — имеет сомнительную репутацию. Сообщается, что страницы компании в социальных сетях ведутся из Объединённых Арабских Эмиратов, где ставки незаконны и уголовно наказуемы. Также существуют проблемы с доступом к сайту компании и его зеркальным версиям — они практически никогда не работают.
На сайте «Манчестер Сити» указано, что 8XBet была основана в 2018 году неким Райаном Ли, однако домен 8xbet.com был выставлен на продажу в ноябре прошлого года. Информации об основателе компании в поисковиках не было обнаружено, все упоминания о нём связаны со статьями и материалами о букмекерской компании. Как минимум два журналиста, цитировавшие Райана Ли, не разговаривали с ним лично, а получили цитаты по электронной почте от британской компании по связям с общественностью, название которой они не имеют права разглашать.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 21 сентября 2022
-
11:30
-
11:24
-
11:23
-
11:05
-
10:58
-
10:58
-
10:55
-
10:40
-
10:40
-
10:36
-
10:24
-
10:15
-
09:57
-
09:50
-
09:50
-
09:47
-
09:36
-
09:19
-
09:15
-
08:55
-
08:53
-
08:44
-
08:39
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:02
-
08:00
-
07:41
-
07:32
-
07:20
-
07:03
-
06:41
-
06:19
-
06:02