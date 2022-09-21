«Криш ещё наведёт шороху». Роналду получил награду лучшего бомбардира на уровне сборных

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал получение награды лучшему бомбардиру на уровне сборных на мероприятии Федерации футбола страны.
«Я горжусь тем, что получил награду такого масштаба. Я никогда не думал, что однажды смогу достичь этого. Благодарю всех, кто сыграл важную роль в моей карьере. Это был долгий путь, но я хотел бы сказать, что он ещё не закончен. Криш ещё наведёт шороху», – приводит слова Роналду Renascença.
На счету 37-летнего португальца 117 голов в 189 матчах за национальную команду. Ранее обошёл иранца Али Даеи, забившего 109 мячей. Напомним, в составе сборной Португалии Роналду стал победителем Чемпионата Европы 2016 года, а также Лиги Наций УЕФА 2019 года.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:
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