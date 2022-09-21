Кутепов: не знаю, откуда пошло, что я хорошо играл на ЧМ-2018 из-за Игнашевича

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о своей игре на чемпионате мира по футболу в 2018 году.



«Отдельно Игнашевич меня не тренировал, ха-ха. Я не знаю, откуда пошло, что я хорошо играл благодаря Игнашевичу. Да, было удобно, комфортно. Но не было такого, что мы проваливались всей обороной, а Сергей Николаевич один за всех играл. Мы делали одно дело. При этом никто не спорит ― он внёс огромный вклад», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Московское «Торпедо» набрало четыре очка в 10 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.

Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».